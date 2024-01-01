Tarihi günde, tarihi mesaj için A Haber Galata’da! Türkiye halkı İstanbul’da şehitlerimiz ve Filistin halkı için tek yürek oldu

Bir sabah karanlıktan aydınlık gelsin diye on binlerce vatandaş, 308 STK yeni yılın ilk sabahında sabah namazının ardından Galata Köprüsü’nde buluştu. Türkiye’nin tarihin doğru tarafında durduğunu Filistin halkını yalnız bırakmadığının mesajı verildi. A Haber ekibi bu tarihi buluşmayı canlı olarak aktardı.

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