Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı

Kısa adı 'TANAP' olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tarihi törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Gemilerimiz sondaj çalışmalarına devam ediyor. Onların bağırmalarıyla iki gemimizi çekecek değiliz." açıklamasından bulundu..