30 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.11.2019

Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı

Kısa adı 'TANAP' olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tarihi törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Gemilerimiz sondaj çalışmalarına devam ediyor. Onların bağırmalarıyla iki gemimizi çekecek değiliz." açıklamasından bulundu..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı
Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı
Erdoğan'dan dünyayı titreten anlaşmayla ilgili flaş sözler
Erdoğan'dan dünyayı titreten anlaşmayla ilgili flaş sözler
CHP'li Barış Yarkadaş'ın Çatalca yalanı ortaya çıktı! İşte işin aslı
CHP'li Barış Yarkadaş'ın "Çatalca" yalanı ortaya çıktı! İşte işin aslı
Külliye'ye giden CHP'li kumpası ve Asansör Rantı skandalıyla sarsılan CHP'de son durum
"Külliye'ye giden CHP'li" kumpası ve "Asansör Rantı" skandalıyla sarsılan CHP'de son durum
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
12. ortak kara devriyesi tamamlandı
12. ortak kara devriyesi tamamlandı
TANAP bugün Avrupa’ya bağlanıyor!
TANAP bugün Avrupa’ya bağlanıyor!
Evlerine Defol Alevi yazılan aile belediyeden şüpheleniyor!
Evlerine "Defol Alevi" yazılan aile belediyeden şüpheleniyor!
Çatalca’da başörtülü kadına alçak saldırı
Çatalca’da başörtülü kadına alçak saldırı
Çatalca’da başörtülü kadına saldırı
Çatalca’da başörtülü kadına saldırı
Emine Erdoğan atölye açılışında duygulandı
Emine Erdoğan atölye açılışında duygulandı
MİT, ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir
"MİT, ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir"
Daha Fazla Video Göster