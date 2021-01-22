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Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

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Giriş: 22.01.2021 02:40
Güncelleme:22.01.2021 02:40
Son dakika haberi... Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu. Tarihçi yazar Birinci, Türk - İslam ve Osmanlı tarihinin önemli kalemiydi.

Yavuz Bahadıroğlu, 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi. Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul'da başladı. Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı. Asıl çıkışını ilk romanı "Sunguroğlu" ile yaptı. Ardından "Buhara Yanıyor" romanı, ülkenin en çok satan romanlarından oldu.

Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
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