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Tanklar işgale doğru mu gidiyor? Süre doldu, A Haber ekibi sıcak bölgede

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 16:29
İsrail’in Gazze’nin tahliyesi için verdiği süre saat 16.00’da doldu. Bölgede tahliyesi imkansız olan 1. 1 sivile İsrail tanklarının namlusu döndü. Gazze karadan-havada-denizden bombalanıyor. İsrail sivil gözetmeksizin bomba yağdırıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emin Kavasoğlu aktardı.
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