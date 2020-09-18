Taklit ve tağşiş gıdaya yakın takip! Ekipler sahada ürünleri tek tek inceleyip numune aldı

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş gıda ile mücadelesi kararlı şekilde devam ediyor. Gıda polisleri Ankara’da sahaya indi ve denetimler gerçekleştirdi. Bir süpermarketteki ürünler tek tek incelendi ve numuneler alındı. Et ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağları ve bal gibi taklit ve tağşişe konu olan ürünlerde yapılan denetimlerde ekipler dikkatli şekilde ürünleri inceledi. İşte A Haber’den Murat Sekban’ın özel haberinin detayları…