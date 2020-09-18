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Taklit ve tağşiş gıdaya yakın takip! Ekipler sahada ürünleri tek tek inceleyip numune aldı

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Giriş: 18.09.2020 13:10
Güncelleme:18.09.2020 13:15
Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş gıda ile mücadelesi kararlı şekilde devam ediyor. Gıda polisleri Ankara’da sahaya indi ve denetimler gerçekleştirdi. Bir süpermarketteki ürünler tek tek incelendi ve numuneler alındı. Et ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağları ve bal gibi taklit ve tağşişe konu olan ürünlerde yapılan denetimlerde ekipler dikkatli şekilde ürünleri inceledi. İşte A Haber’den Murat Sekban’ın özel haberinin detayları…
Bakanlık taklit ve tağşiş yapılan 113 ürünü ifşa etti BAKANLIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN 113 ÜRÜNÜ İFŞA ETTİ
Çayda boya sucukta at eti! Tüketiciler hileli gıda ile karşılaşınca ne yapmalı? A Haberde flaş açıklama: Tağşiş yapan firmalara kapatma cezası verilmeli ÇAYDA BOYA SUCUKTA AT ETİ! TÜKETİCİLER HİLELİ GIDA İLE KARŞILAŞINCA NE YAPMALI? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMA: TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARA KAPATMA CEZASI VERİLMELİ
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirliden tağşiş ve taklit açıklaması SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN 'TAĞŞİŞ VE TAKLİT' AÇIKLAMASI

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