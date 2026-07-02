Kavurucu sıcaklar Türkiye'yi esir aldı! Avrupa'yı yakan sıcak hava dalgası kapıda: 40 derece alarmı!

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Meteoroloji'den kritik uyarılar peş peşe geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde termometreler rekor seviyelere yaklaşırken, Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle 29 ilde turuncu ve sarı alarm verildi. Uzmanlar, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlatırken, hafta sonu beklenen yağışların sıcaklığı bir nebze düşüreceği öngörülüyor.