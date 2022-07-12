Tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Masada BM ve Ukrayna temsilciler de olacak

Dünyayı gıda krizine sokan tahıl düğümü, yarın İstanbul'da çözülecek. Taraflardan Türkiye'ye "hazırız" mesajı geldi. Artık iş, İstanbul'da kurulacak masaya kaldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcilerinin de olacağını duyurdu. Ayrıntılar A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.

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