Tahıl Koridoru anlaşması 1 yıl önce başlamış ve Batı'nın taleplerini karşılamaması üzerine Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün ise "yeni tahıl ihracat rotaları üzerinde çalışıyoruz" peki, Tahıl Koridoru'nun geleceği ne olacak? Tahıl Koridoru için alternatif rotalar mı oluşturulacak? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.