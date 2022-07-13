Karadeniz'de tahıl koridoru için öncü masa İstanbul'da kurulacak. Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den askeri heyetlerin koridor planına son şeklini vereceği istişare toplantılarına, Birleşmiş Milletler heyetinden de katılım olacak. Tahıl koridoru neden önemli? Tahıl koridoru nasıl kurulacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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