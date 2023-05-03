Tahıl koridoru için İstanbul'da yeni zirve! Bakan Hulusi Akar duyurdu: Türkiye - Ukrayna - Rusya temsilcileri bir araya geliyor

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 Mayıs'ta tahıl koridoru için Türkiye, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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