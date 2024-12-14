Suriyelilerin dönüşü! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber’de

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Türkiye’de sığınan ve yaşamlarını sürdüren Suriyeliler geri dönmeye başladı. Gaziantep şehrimizde yaklaşık 430 bin Suriyeliye 13 yıldır ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geri dönüşlerin nasıl olacağını Cerablus’ta neler yapıldığını ve kardeş belediye olan Halep’te neler yapılması gerektiğini A Haber’de anlattı.

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