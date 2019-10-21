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21.10.2019
Suriye'den çekilen ABD askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için Irak'a gönderileceğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasından sonra harekete geçen askerlerin Suriye'den ayrılırken yeni görüntüleri ajanslar tarafından servis edildi.
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