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21.10.2019

Suriye'den çekilen ABD askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için Irak'a gönderileceğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasından sonra harekete geçen askerlerin Suriye'den ayrılırken yeni görüntüleri ajanslar tarafından servis edildi.

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