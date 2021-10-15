15 Ekim 2021, Cuma
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Suriye'de yeni operasyon yapılacak mı? Başkan Erdoğan: Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz, bu konuda kararlıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hazreti Ali Camii’nde kıldı. Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "(Suriye'de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir." dedi. "Siyasi cinayetler" tartışmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız. Kılıçdaroğlu dürüstse yargıya delil sunsun." ifadelerini kullandı.