25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Suriye'de yeni operasyon ne zaman? Tel Rıfat ve Ayn el Arab hedef mi?
Suriye'nin kuzeyinde yeni terör operasyonu için sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısının ardından yeni operasyonun sinyalini vermişti. Peki yeni bir operasyona neden ihtiyaç duyuluyor? Operasyon ne zaman yapılacak? Detayları Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.