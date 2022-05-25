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Suriye'de yeni operasyon ne zaman? Tel Rıfat ve Ayn el Arab hedef mi?

A Haber
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Giriş: 25.05.2022 10:19
Suriye'nin kuzeyinde yeni terör operasyonu için sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısının ardından yeni operasyonun sinyalini vermişti. Peki yeni bir operasyona neden ihtiyaç duyuluyor? Operasyon ne zaman yapılacak? Detayları Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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