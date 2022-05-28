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Suriye'de yeni harekat mı olacak? Olası harekatın hedefleri neresi?

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 11:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu bulunan PKK/YPG’li teröristlere yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. Peki harekat ne zaman yapılacak? Hangi bölgelere yönelik olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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