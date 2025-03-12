12 Mart 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Suriye’de harita değiştiren imzanın perde arkası A Haber’de
Pazartesi akşamı Suriye’de tüm dünyanın konuştuğu bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında yapılan anlaşma ile Suriye’de harita tek renk oldu ve YPG’nin sonu geldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.