21 Temmuz 2023, Cuma
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Suriye'de Fransa-PKK/YPG görüşmesi! Fransa Dışişleri Bakanlığı heyeti teröristlerle bir araya geldi
Her fırsatta terör örgütlerine destek veren Fransa bir kez daha bir skandala imza attı. Bu kez Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı bir heyet, terör örgütü PKK/PYD ile görüştü. Peki Fransa ne yapmak istiyor? Teröristlerin ayağına heyet göndermekteki amaç ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.