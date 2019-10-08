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08.10.2019
Suriye sınırında eller tetikte! Emir bekleniyor...
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekatla ilgili yaptığı 'hazırız' açıklamasının ardından Türk ordusu alarm durumunda. Şanlıurfa'da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş sınır noktasındaki son durumu aktardı.
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