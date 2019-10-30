Suriye oyunu bozulan Batı, Türkiye'yi medyasıyla hedef alıyor, psikolojik savaş veriyor

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"KAZ DAĞI" DİYE TANITIYOR
Uluslararası medyanın Türkiye'de yayın yapan internet siteleri ve dijital yayın platformları, Türkçe dilini kullanıyor ancak ülkemizi hedef alan teröristler ile kişi ve kurumları savunuyorlar. Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili haberlerde, FETÖ ve terör örgütü yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyorlar. Kirazlı Balaban Tepesi'ni Kaz Dağı olarak tanıtıyor ve vatandaşları tahrik etmeye yönelik canlı yayınlar yapıyor.
TERÖRİSTİ KOMUTAN YAPTILAR
Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanımladı.
CEMAAT DİYORLAR
BBC Türkçe, FETÖ yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyor.
ÇOK CİDDİ RİSKLERE YOL AÇACAK"
Alman menşeili DW Türkçe internet sitesi de, Kirazlı Balaban Tepesi'nde bulunan altın maden sahasını Kaz Dağları olarak çarpıttı, tepeden günlerce canlı yayın yaptı. Sitenin twitter hesabında"Kaz Dağları'ndaki Kirazlı maden projesi işletmeye açıldığında siyanürle yapılacak ayrıştırma faaliyeti, çevre ve sağlıkla ilgili çok ciddi risklere yol açacak." algısı yürüttü.
TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN
Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.
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