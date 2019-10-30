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30.10.2019

Suriye oyunu bozulan Batı, Türkiye'yi medyasıyla hedef alıyor, psikolojik savaş veriyor

Türkiye, teröre karşı kararlı mücadelesini uzun zamandır sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişti. Türkiye harekata başlamadan önce de harekat başladıktan sonra da o terör koridoruna izin verilmeyeceğini ifade etti ve bunun için gereken adımları attı. Bu adımlar sayesinde Batı'nın Suriye oyunu bozuldu. Sadece Batı'nın değil aslında Amerika'nın oyunu da bozuldu ve herkes strateji değiştirmek zorunda kaldı. Bu operasyonun ardından Batı medyası daha fazla Türkiye'yi hedef almaya başladı ve operasyonu karalamaya kalkıştı. Sadece bununla da sınırlı değil. Terör örgütlerine desteğini artırmış durumda. Uluslararası medyanın Türkçe yayınları, YPG'li teröristlerden 'komutan', FETÖ'den ise 'cemaat' diye bahsediyor. Batı ülkelerinin terör örgütlerine desteğini medyalarında yer alan haber örnekleri ile göreceğiz. İşte tüm detaylar...

"KAZ DAĞI" DİYE TANITIYOR

Uluslararası medyanın Türkiye'de yayın yapan internet siteleri ve dijital yayın platformları, Türkçe dilini kullanıyor ancak ülkemizi hedef alan teröristler ile kişi ve kurumları savunuyorlar. Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili haberlerde, FETÖ ve terör örgütü yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyorlar. Kirazlı Balaban Tepesi'ni Kaz Dağı olarak tanıtıyor ve vatandaşları tahrik etmeye yönelik canlı yayınlar yapıyor.

TERÖRİSTİ KOMUTAN YAPTILAR

Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanımladı.

CEMAAT DİYORLAR

BBC Türkçe, FETÖ yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyor.

ÇOK CİDDİ RİSKLERE YOL AÇACAK"

Alman menşeili DW Türkçe internet sitesi de, Kirazlı Balaban Tepesi'nde bulunan altın maden sahasını Kaz Dağları olarak çarpıttı, tepeden günlerce canlı yayın yaptı. Sitenin twitter hesabında"Kaz Dağları'ndaki Kirazlı maden projesi işletmeye açıldığında siyanürle yapılacak ayrıştırma faaliyeti, çevre ve sağlıkla ilgili çok ciddi risklere yol açacak." algısı yürüttü.

Yabancı medyadan teröre açık destek! YPG’li teröristleri ‘komutan’, FETÖ’yü ise ‘Cemaat’ diye tanımlıyorlar YABANCI MEDYADAN TERÖRE AÇIK DESTEK! YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ 'KOMUTAN', FETÖ'YÜ İSE 'CEMAAT' DİYE TANIMLIYORLAR

TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.

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