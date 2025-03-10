10 Mart 2025, Pazartesi
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Suriye: Ordumuz saldırıları püskürttü | A Haber çatışmaların izlerini görüntüledi
6 Mart'ta devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Suriye ordusu, Lazkiye ve Tartus'a takviye birlikler göndererek operasyon başlattı. Suriye Savunma Bakanlığı Esed rejimi kalıntılarının saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı.