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Suriye: Ordumuz saldırıları püskürttü | A Haber çatışmaların izlerini görüntüledi

Suriye: Ordumuz saldırıları püskürttü | A Haber çatışmaların izlerini görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.03.2025 14:02
6 Mart'ta devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Suriye ordusu, Lazkiye ve Tartus'a takviye birlikler göndererek operasyon başlattı. Suriye Savunma Bakanlığı Esed rejimi kalıntılarının saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı.
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Suriye: Ordumuz saldırıları püskürttü | A Haber çatışmaların izlerini görüntüledi
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