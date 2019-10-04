Suriye operasyonu öncesi kritik toplantı

Suriye'deki Ulusal Kurtuluş cephesi ve ÖSO'ya bağlı gruplar Şanlıurfa'da Milli Ordu çatısı altında bi raraya geldi. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yapılması beklenen operasyon öncesi, Şanlıurfa'da Özgür Suriye Ordusu ve Suriye'nin yerel güçlerinin katıldığı kritik bir toplantı yapıldı. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE MÜCADELE VERİYORUZ"

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Amacımız ılımlı grupların nizamı bir orduya çevrilmesi. Suriye toprak bütünlüğü söz konusudur. Tehlike çok büyük. Gücümüzü birleştirerek her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye ile birlikte terör örgütlerine karşı mücadele verdik. Mücadelemize de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.