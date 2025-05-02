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Suriye diken üstünde! Yeni iç savaşa mı sürükleniyor?

Suriye diken üstünde! Yeni iç savaşa mı sürükleniyor?

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Giriş: 02.05.2025 12:12
Güncelleme:02.05.2025 12:13
61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Ahmed Şara liderliğinde yeniden yapılanma sürecine giren Suriye’de İsrail’in provokasyonları devam ediyor. İsrail Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğunu duyurdu. Durzi bölgesinde ise ayaklanmalar bastırılıyor. İşte tüm detaylar…

SURİYE'DE KAZAN KAYNIYOR

- İSRAİL, YEMEN'DEN ATILAN BİR BALİSTİK FÜZENİN ENGELLENDİĞİNİ BİLDİRDİ

- İSRAİL SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAKINLARINDA BİR HEDEFİ VURDUĞUNU DUYURDU

- GÜVENLİK GÜÇLERİ ŞAM'DA DÜRZİLERİN YAŞADIĞI MAHALLENİN GİRİŞLERİNE KONUŞLANDI

- ABD'DEN SURİYE HÜKÜMETİNE, SİLAHLI DÜRZİ GRUPLARLA ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇAĞRISI YAPILDI

- İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ, SURİYE'YE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU

DÜRZİLER KİM?

- 22,5 MİLYONLUK SURİYE NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 3'ÜNÜ OLUŞTURUYORLAR

- SURİYE'DEKİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ DİNİ AZINLIK

- DÜNYADAKİ NÜFUSLARI YAKLAŞIK 2 MİLYON

- LÜBNAN, İSRAİL, AVRUPA, ABD, KANADA, VENEZUELA VE AVUSTRALYA'DA YAŞIYORLAR

- İSRAİL ORDUSUNDA ZORUNLU ASKERLİK YAPAN YAHUDİ OLMAYAN TEK TOPLULUK

- LÜBNAN'DA TİCARET VE SİYASETTEKİ ETKİNLİKLERİ SAYESİNDE EKONOMİK GÜCE SAHİPLER

- VENEZUELA'DAKİ DÜRZİ DİASPORASI SURİYELİ DÜRZİLERE ÖNEMLİ EKONOMİK DESTEK SAĞLIYOR

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