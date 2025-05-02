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Suriye diken üstünde! Yeni iç savaşa mı sürükleniyor?
SURİYE'DE KAZAN KAYNIYOR
- İSRAİL, YEMEN'DEN ATILAN BİR BALİSTİK FÜZENİN ENGELLENDİĞİNİ BİLDİRDİ
- İSRAİL SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAKINLARINDA BİR HEDEFİ VURDUĞUNU DUYURDU
- GÜVENLİK GÜÇLERİ ŞAM'DA DÜRZİLERİN YAŞADIĞI MAHALLENİN GİRİŞLERİNE KONUŞLANDI
- ABD'DEN SURİYE HÜKÜMETİNE, SİLAHLI DÜRZİ GRUPLARLA ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇAĞRISI YAPILDI
- İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ, SURİYE'YE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU
DÜRZİLER KİM?
- 22,5 MİLYONLUK SURİYE NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 3'ÜNÜ OLUŞTURUYORLAR
- SURİYE'DEKİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ DİNİ AZINLIK
- DÜNYADAKİ NÜFUSLARI YAKLAŞIK 2 MİLYON
- LÜBNAN, İSRAİL, AVRUPA, ABD, KANADA, VENEZUELA VE AVUSTRALYA'DA YAŞIYORLAR
- İSRAİL ORDUSUNDA ZORUNLU ASKERLİK YAPAN YAHUDİ OLMAYAN TEK TOPLULUK
- LÜBNAN'DA TİCARET VE SİYASETTEKİ ETKİNLİKLERİ SAYESİNDE EKONOMİK GÜCE SAHİPLER
- VENEZUELA'DAKİ DÜRZİ DİASPORASI SURİYELİ DÜRZİLERE ÖNEMLİ EKONOMİK DESTEK SAĞLIYOR