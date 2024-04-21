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Sur'da provokasyona tutuklama! Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 17:11
DEM Parti yöneticileri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mazbata töreni sonrası makam odasına girerek, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını göstererek hakaret etmişti. Olayla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı.
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