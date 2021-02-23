Surda bir gedik açmaya çalışıyorlar! Metin Özkan'dan A Haber ekranlarında CHP ve Cumhur İttifakı yorumu

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci-Yazar Metin Özkan Cumhur İttifakı'nı ve CHP'nin tutumunu değerlendirdi. MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda çatlak yaşandığına yönelik çok ciddi yalanlar söylediğini ifade eden Özkan, surda bir gedik açmaya çalıştıklarını ifade etti. Bu surda CHP'nin asla bir gedik açamayacağını belirten Özkan, CHP'nin Gara operasyonunda Türkiye'yi PKK karşısında aciz duruma düşürmeyi hesapladığını ifade etti.