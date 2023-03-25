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Sultangazi’de kentsel dönüşüm seferberliği! Riskli binalar yıkılıyor

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 10:48
Kentsel dönüşümün öneminin bir kez daha anlaşıldığı bugünlerde A Haber ekipleri İstanbul'daki ilçeleri karış karış gezip çalışmaları yerinde inceliyor. Sultangazi'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda? Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun önemli açıklamalarda bulundu.
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