Sultangazi’de kentsel dönüşüm seferberliği! Riskli binalar yıkılıyor

Kentsel dönüşümün öneminin bir kez daha anlaşıldığı bugünlerde A Haber ekipleri İstanbul'daki ilçeleri karış karış gezip çalışmaları yerinde inceliyor. Sultangazi'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda? Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun önemli açıklamalarda bulundu.

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