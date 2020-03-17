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Süleyman Soylu'dan karantinadan kaçırıldığı iddia edilen yolcu hakkında açıklama
Karantinadan kaçırıldığı iddia edilen yolcu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
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