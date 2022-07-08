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Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe hayatını kaybetti! Saldırgan böyle yakalandı

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Giriş: 08.07.2022 12:13
Son dakika haberleri… Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Abe hayatını kaybetti. Öte yandan saldırganın yakalandığı anlara kameraya yansıdı.
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