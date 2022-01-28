28 Ocak 2022, Cuma
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Suikast silahı Mogan Gölü'nde! Bozkır suikast silahının nasıl yok edildiğini anlattı
Fethullahçı terör örgütü tehlikesine yıllar önce dikkati çeken tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Bozkır, tetiği çektiği öne sürülen asker kökenli eski istihbaratçı Tarkan Mumcuğlu'nun, Hablemitoğlu öldürüldükten sonra silahı nasıl yok ettiğini de açıkladı. Buna göre Hablemitoğlu suikastında kullanılan silah Ankara'daki Mogan gölü'ne atıldı. Nuri Gökhan Bozkır, silahı göle atarken Tarkan Mumcuoğlu'nun yanında eski binbaşı Bülent Kutsal'ın da bulunduğunu açıkladı.