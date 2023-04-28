28 Nisan 2023, Cuma
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Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı
Türk vatandaşlarını tahliye için Sudan'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı yaralanan personel olmadığını, uçağın inişinin emniyetle gerçekleştirdiğini açıkladı. O uçağın görüntüleri de paylaşıldı.