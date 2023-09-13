Sudan lideri geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Külliye'de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşecek. Dün Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK'nın perde arkasına ilişkin bilgiler de var. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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