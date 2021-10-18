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Suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında tutuklama kararı

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Giriş: 18.10.2021 16:29
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece değerlendirildi. Peker'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Firari olarak aranan Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
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