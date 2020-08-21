Türkiye’nin Karadeniz’in Tuna-1 bölgesindeki doğalgaz keşfi hem içeride hem de dışarıda büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan’ın büyük müjdeyi duyurması ile Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bu önemli haberi A Haber, enine boyuna Memleket Meselesi programında masaya yatırdı. Stratejist Abdullah Ağar, canlı yayında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu projenin birileri tarafından “manipüle” edildiği vurgusunu yapan Ağar, “Hem projenin düşünülmesi hem planlanması ve uygulanmasında” dedi. Öte yandan Ağar, “Türkiye üzerine biçilen bir gömlek vardı, Türkiye o gömleği yırtma evresinde” açıklamasını yaptı. Abdullah Ağar ayrıca “Türkiye son evrede tüm tehditleri görerek jeopolitik bir mücadeleye tutuştu.” mesajını verdi.