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Stoltenberg'den AB üyeliğine destek: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma isteğini destekliyorum

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 15:38
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye üye olma isteğini desteklediğini açıkladı. Stoltenberg, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olabilmesi için sıkı şekilde çalıştıklarını söyledi.
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