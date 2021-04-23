Sputnik V aşısının yan etkileri neler? BioNTech ve Sinovac'tan farkı ne? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Dünyanın ilk tescilli Covid-19 aşısı olan Sputnik V'nin Türkiye'de çok yakında kullanılacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Peki bu aşının yan etkileri neler? Koruyuculuk oranı ne? Rus aşısının BioNTech ve Sinovac aşılarından farkı ne? İngiltere ve Brezilya varyantlarına karşı etkili mi? Tüm bu sorulara Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Rusya tarafından 2020 yılının Ağustos ayında tescillenen Sputnik V aşısının çok yakında Türikye'de kullanılması bekleniyor.

Ülkemizde şu anda BioNTech ve Sinovac aşıları kullanılıyor. Peki Sputnik V aşısının bu iki aşıdan farkı ne? Kaç doz uyglanılıyor? Koruyuculuk oranı ne? Prof. Dr. Alper Şener bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

SPUTNİK V YAKLAŞIK 60 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Prof. Dr. Şener, Rus aşısının acil kullanım onayı ile şu ana kadar 60 ülkede uygulandığını ve hastalıktan koruyuculuk oranı ise BioNTech aşısıyla neredeyse eş değer olduğunu söyledi.

RUS AŞISININ SİNOVAC VE BİONTECH AŞISINDAN FARKI NE?

Sinovac aşısının ilk dozdaki koruyuculuk oranının düşük olduğunu ifade eden hatırlatan Prof. Dr. Şener, "Sputnik V aşısının ilk dozdan sonraki bağışıklık yanıtı biraz daha iyi ama çok fark yok. BioNTech aşısına göre Rus aşısının saklama koşulu daha kolay. Normal budolabında bile saklanabilir" dedi.

YAN ETKİLERİ NELER?

21 gün arayla 2 dolz yapılan Rus aşısının yüzde 91 oranında koruma sağladığını açıklayan Prof. Dr. Şener, "Sputnik V aşısının enjeksiyon yeri dışından bir yan etkisi yok. Avrupa'daki bazı bilim insaları ve otoriteler bunu maskeleme/gizleme olarak algılıyorlar ama ben bunun doğru bir eleştiri olduğuna inanmıyorum. Çünkü faz çalışmaları her türlü denetime açık. Yan etki olarak ciddi bir şey yok. Diğer aşılara göre bu büyük bir avantaj." dedi.

İNGİLTERE VE BREZİLYA VARYANTINA ETKİN Mİ?

Prof. Dr. Alper Şener, Sputnik V aşısının İngiltere varyantına karşı etkili, Brezilya varyantına ise kısmen etkili olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak stratejik bir yöntem izlenildiğini asıl olarak sahada hakim olan İngiliz mutasyonunun hedeflendiği belirtti.

Sputnik V aşısının bilimsel makalelerdeki verilerinin sorunsuz olduğu ve hedeflenen İngiliz mutasyonu için doğru bir tercih olduğunu söyledi.