Sözde yazar Ajlan Tekinkoç İslam’ı hedef aldı

Sözde yazar Ajlan Tekinkoç'un skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Tekinkoç provokatif söylemleriyle çarşaflı kadınlara yönelik "Tarla korkuluğu, bombacı sapık." ifadelerini kullanarak hadsizliğe soyunmuştu. Bir kez daha İslam'ı hedef alan sözde yazar, "Allah adaletsizlik yapıyor. Diktatör bir tanrı görüyoruz. Ayetler sürekli kendini tekrarlıyor." diyerek manevi ve kutsal değerleri hiçe sayarak hareket etti.