25 Nisan 2023, Salı
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SÖZCÜ TV'de "dip dalga" şoku! Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlamak isterken hüsrana uğradılar: AK Parti'ye destek sürüyor
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı gün kala şişirme anketlerle seçim öncesi 7'li koalisyonu gazlayan medya, Başkan Erdoğan'ın miting meydanlarını hıncahınç doldurmasıyla adeta şoka giriyor. Başkan Erdoğan'ın önde olduğunu bilen CHP'nin fondaş kanalı SÖZCÜ TV, canlı yayına konuk olarak aldıkları Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu'nun söylediği "dip dalga" yorumuyla adeta şoka girdi. Programın katılımcılarından Ebru Baki, İsmail Saymaz ve Murat Kubilay'ın yüzü düşerken, Çarkoğlu'nun verdiği "AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla." cevabıyla büyük hüsran yaşadılar.