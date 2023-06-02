Sözcü TV algı yapmak isterken rezil oldu! Can Atalay sorusu üzerinden yapılan operasyon elinde patladı...

CHP'nin fonladığı Sözcü TV'nin Ankara Koordinatörü Umut Yertutan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzan Hacıoğulları'Na Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın neden hapishanede olduğunu sorarak algı operasyonu yapmayı denedi. Dava sürecini bilmeyen Yertutan, AK Partili vekil Hacıoğulları'nın "Can Atalay neden içeride?" sorusuna yanıt veremedi. Sonrasında rezil olduğunu anlayan Yertutan "Buyurun siz devam edin" diyerek konuyu geçiştirdi. İşte detaylar...