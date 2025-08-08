Soykırım kabinesinden Gazze’de topyekun katliama onay

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin katil kabinesi 10 saat süren toplantının ardından Gazze'nin işgali planını onayladı. Gazze şeridinin beş aylık bir süreç içerisinde tamamen ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Tel aviv'den "Ordumuz işgal için hazırlanıyor" duyurusu geldi. İsrail kabinesi de savaşın sona ermesi için beş şartını açıkladı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN