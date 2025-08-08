08 Ağustos 2025, Cuma

Soykırım kabinesinden Gazze'de topyekun katliama onay
Soykırım kabinesinden Gazze’de topyekun katliama onay

Soykırım kabinesinden Gazze’de topyekun katliama onay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 13:29
Soykırımcı Netanyahu hükümetinin katil kabinesi 10 saat süren toplantının ardından Gazze'nin işgali planını onayladı. Gazze şeridinin beş aylık bir süreç içerisinde tamamen ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Tel aviv'den "Ordumuz işgal için hazırlanıyor" duyurusu geldi. İsrail kabinesi de savaşın sona ermesi için beş şartını açıkladı. İşte tüm detaylar…
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Gazze’de topyekun katliama onay
BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi
Fatura desteği sürecek mi? A Haber’de açıkladı
Gazze’yi işgal planı! onayladı! Kara saldırısına hazırlığı
İran’dan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı
Kudüs’te neler oluyor? İşte son durum
İsrail’in öne sürdüğü 5 şartta hangi tuzak var?
Katil sürüsü kara harekatı yapacak
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!
Erdoğan’dan Senegal’in İsrail’e karşı tavrına tebrik
Bakanı Fidan’dan kritik Suriye ziyareti!
