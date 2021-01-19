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Sosyolog Nur Vergin'e veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

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Giriş: 19.01.2021 12:38
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı. İstanbul'da kılınan cenaze namazına bilim ve siyaset dünyasından da pek çok isim katıldı.

Sosyolog Nur Vergin hayatını kaybetti. Bugün gerçekleşen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İstanbul'da düzenlenen cenaze namazına bilim ve siyaset dünyasından da çok sayıda isim katıldı.

BİR SÜRE HABER ALINAMAYINCA EVİNDE VEFAT ETTİĞİ BELİRLENDİ

Vergin'den haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

NUR VERGİN KİMDİR

İstanbul'da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

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