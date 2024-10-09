Sosyal medyanın kirli eli "sanal mafya”!

Sosyal medyada özellikle 12-20 yaş aralığını yapay zekayla yapılmış cinsel videolarla, saldırmakla tehdit eden bir kitle var biliyorsunuz. Bu kitle o çocuklara yapmadığını bırakmıyor. Bunlar aslında "sanalın mafyası" yani her türlü zorbalığı yapan bir kitle. Aileler nasıl olur da anlayabilir çocuklarını nasıl koruyabilir bu 'mafya'dan?

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