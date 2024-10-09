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Sosyal medyanın kirli eli

Sosyal medyanın kirli eli "sanal mafya”!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 00:58
Sosyal medyada özellikle 12-20 yaş aralığını yapay zekayla yapılmış cinsel videolarla, saldırmakla tehdit eden bir kitle var biliyorsunuz. Bu kitle o çocuklara yapmadığını bırakmıyor. Bunlar aslında "sanalın mafyası" yani her türlü zorbalığı yapan bir kitle. Aileler nasıl olur da anlayabilir çocuklarını nasıl koruyabilir bu 'mafya'dan?
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Sosyal medyanın kirli eli sanal mafya!
Sosyal medyanın kirli eli "sanal mafya”!
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