Sosyal medyada neler değişecek? Sosyal medya yasası neleri kapsıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanacak. Peki sosyal medyada neler değişecek? Sosyal medya yasası neleri kapsıyor? Sosyal medya kullanıcıları yasadan nasıl etkilenecek? Dijital iletişim araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında sosyal medya yasasının detaylarını ve hayatlarımıza nasıl etki edeceğini anlattı.

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanacak. Peki sosyal medyada neler değişecek? Sosyal medya yasası neleri kapsıyor? Sosyal medya kullanıcıları yasadan nasıl etkilenecek? Dijital iletişim araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında sosyal medya yasasının detaylarını ve hayatlarımıza nasıl etki edeceğini anlattı.