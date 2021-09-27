Sosyal medyada "montaj" operasyonu! CHP’li belediyelerin trolleri A Haber'e saldırdı

Türkiye’nin kaliteli haber ekranı A Haber uzun bir süredir sosyal medyada sistematik bir saldırı ile karşı karşıya. A Haber ile ilgili fotomontaj paylaşımları yapanların CHP'li belediyelerde çalışan troller olduğu ortaya çıktı. A Haber avukatları kurumumuzun adını kullanarak sahte içerikler paylaşanlara adalet önünde hesap soracak.

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