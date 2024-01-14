Sosyal medya provokatörlerine operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı.

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