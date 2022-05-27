27 Mayıs 2022, Cuma
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Sosyal medya düzenlemesi Meclis’te! Ankara’nın gündeminden ne var?
Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak. TÜİK, 2022 yılı bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak. Ankara'nın gündeminin A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı.