Sağlık Bakanı Koca yoğun bakım verilerine dikkat çekti! 7 Aralık Kovid-19 tablosu açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. Günün verilerini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

TEST SAYISI 350 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 366 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 317 test yapıldı.

BAKA KOCA'DAN YOĞUN BAKIM VERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin

Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin pic.twitter.com/EF3ZNMn0Lo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2021

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

3 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

2 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

1 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

29 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

28 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

27 KASIM KOVİD-19 TABLOSU