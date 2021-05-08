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Sondakika! Başkan Erdoğan’dan İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki |Video

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Giriş: 08.05.2021 21:10
Güncelleme:08.05.2021 21:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.

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