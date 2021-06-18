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Başkan Erdoğan görüntüleri paylaştı! Yerli füze Atmaca hedefi tam isabet vurdu

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Giriş: 18.06.2021 21:55
Güncelleme:18.06.2021 21:58
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüntüleri paylaştı. Yerli atmaca füze hedefi tam isabet vurdu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Atmaca Gemisavar füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve günümüz teknolojisinin kazanımlarını bünyesinde barındıran Atmaca ile satıhtan satha füzeler alanında yeni bir dönem başlayacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında Roketsan Ana yükleniciliğinde, Aselsan ve ArMerKom işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi envanterde yer alan Harpoon Füze sisteminin yerini alacak. Roketsan ile 2009 yılında yapılan sözleşme sonrasında Projede, Aselsan RF arayıcı başlığı, ArMerKom ise atış kontrol sistemi ile operatör konsollarının geliştirilmesinde görev yapıyor.

HARPOON Blok II sistemi özelliklerine sahip olması, hatta geliştirilecek teknolojik sistemler neticesinde daha üstün özelliklerde olması beklenen ATMACA'nın menzilinin ise 120 mil (190+ km) olması planlanıyor. Atmaca, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyacak.

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını gerçekleştirildi. İleriki dönemlerde Milli üretim Kale 3200 turbojet motorunu kullanması planlanmaktadır.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesinin denizde asgari 190+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bununla beraber ATMACA seyir halindeyken METEKSAN üretimi Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine de izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

ATMACA Füzesi savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisini kullanacak ve donanmaya yeni bir saldırı sistemi kazandıracak.

ATMACA Füzesi Özellikleri

  • Çapı: 350mm
  • Kanat Açıklığı:~1.4m
  • Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm
  • Ağırlığı:~800 kg
  • Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı
  • Motor Tipi: TR40
  • Menzil:~200 km Sınıfı
  • Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
  • Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF
  • Sürati: Mach 0.8/0.85?
  • Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

Sistem Özellikleri:

  • Otonom
  • Düşük Radar İzi
  • Yüksek Hassasiyet
  • Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
  • Karşı Tedbirlere Dayanıklı
  • Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
  • Üç Boyutlu Görev Planlama
  • Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
  • Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
  • Hedef Seçimi
  • Uzun Menzil
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