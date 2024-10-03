Son yılların en kritik MGK'sı! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Orta Doğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in saldırıları toplantının ana gündem maddesi. Terörle mücadele de başlıklardan biri. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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