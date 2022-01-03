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Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Başkan Erdoğan canlı yayında net konuştu

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Giriş: 03.01.2022 20:22
Güncelleme:03.01.2022 20:22
Son dakika haberi: 2022 yılının ilk Kabine Toplantısı sonra canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yüz yüze eğitime ara verilecek mi?" net yanıt verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması...

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan canlı yayında yüz yüze eğitmle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere %134'lük artışla öğretmenimiz katıldı. Meclis'imizde 3008 sayılı meslek kanununda 2 önemli değişiklik yapıldı. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır.

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