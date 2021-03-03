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Son dakika: Yunanistan’da 6,2’lik deprem ne anlama geliyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber'de yanıtladı: Can ve mal kayıplarına neden olmuş olabilir

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 13:47
Güncelleme:03.03.2021 13:56
Son dakika haberi... Yunanistan’da 6,2’lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Bu deprem ne anlama geliyor? Türkiye ile ilgisi var mı? Etkiler mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında yanıtladı. Sözbilir, "büyük olasılıkla Yunanistan’ın içinde can ve mal kayıplarına neden olmuş olabilir" dedi.

Son dakika haberi... Yunanistan'da 6,2'lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Bu deprem ne anlama geliyor? Türkiye ile ilgisi var mı? Etkiler mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında yanıtladı. Sözbilir, "büyük olasılıkla Yunanistan'ın içinde can ve mal kayıplarına neden olmuş olabilir" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Şu anda tabii ilk çözümleme çok farklı geliyor 6,2- 6,9 verenler var sürekli değişiyor şu anda istasyonların verdiği deprem büyüklüğü değerleri. Ama Yunanistan'ın Larisa bölgesinde olan bir deprem bu bizden belli bir uzaklıkta fakat büyük olasılıkla Yunanistan'ın içinde can ve mal kayıplarına neden olmuş olabilir. Henüz tabii bilgiler gelmedi ama büyük olasılıkla o tür can ve mal kaybı yaşanmış olması gerekiyor bu büyüklükteki depremlerde. Bizden belli bir uzaklıkta olduğu için Türkiye karasında sarsıntı dışında herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şu anda biz bilgisayar başında çalışıyoruz üzerinde depremin olduğu yer ne anlama geliyor diye. Bizim İzmir'deki 30 Ekim depremine neden olan Samos fayının Yunanistan'daki komşu fayları olarak değerlendirebiliriz. Samos depreminin tetiklediği bir deprem sınıfına benziyor şu anda meydana gelen deprem. Bu anlamda da aslında bizi ilgilendiren bir deprem diyebiliriz

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